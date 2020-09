Mercato - Marcelo Bielsa confirme qu'il reste à Leeds

Marcelo Bielsa va bien découvrir la Premier League ! En fin de contrat avec Leeds, qu'il a fait monter dans l'élite, El Loco s'est montré rassurant en conférence de presse sur son futur très proche. En effet, l'Argentin, qui ne signe que des contrats d'un an avec les Peacocks, devrait rapidement passer par la case signature ! Une bonne nouvelle pour les fans, dont l'inquiétude commençait à monter puisque Bielsa n'était pas présent sur les outils de communication du club.

"Je travaillerai la saison prochaine à Leeds United. Tout a été réglé. Il est certain que je serai ici la saison prochaine" a lâché l'ancien entraîneur de l'OM en conférence de presse. Pour rappel, Leeds est particulièrement actif sur le mercato, puisque le club a recruté Rodrigo (40 millions), Robin Koch (14,4 millions), mais aussi levé les options d'achat d'Helder Costa (17,7 millions) et Illan Meslier (6,5 millions). Pour rappel, le premier match de Leeds en championnat est à Anfield face au Liverpool de Klopp samedi.

Bielsa on his contract: "I will be working the next season at Leeds United." #lufc