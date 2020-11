Mercato - Marcelo Bielsa rêve d'une pépite du FC Barcelone

Leeds régale les amoureux de football par son jeu flamboyant et son envie de se projeter en permanence vers l'avant quel que soit l'adversaire ou le score du match. Ce pendant, les hommes de Marcelo Bielsa connaissent une période compliquée. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs et se rapprochent dangereusement de la zone rouge (15ème). À quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, les dirigeants du club anglais réfléchissent à la possibilité de renforcer leur effectif.

Selon les informations du quotidien Sport, Marcelo Bielsa souhaiterait recruter Riqui Puig. Le technicien argentin serait intéressé par le profil technique et la combativité du joueur catalan. Ronald Koeman avait expliqué en début de saison que le jeune milieu de terrain de 21 ans ne rentrait pas dans ses plans, mais l'international espoir espagnol avait déjà expliqué qu'il ne souhaitait pas partir du FC Barcelone. Est-ce qu'une expérience en prêt dans le comté du Yorkshire pourrait satisfaire tous les partis ? Réponse cet hiver.