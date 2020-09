Mercato - Marcin Bulka veut quitter le PSG !

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2019 en provenance de Chelsea, Marcin Bulka (20 ans) n'est que le troisième gardien parisien, derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Malgré un faible temps de jeu, le portier polonais attire plusieurs courtisans sur ce mercato et l'international Espoir polonais aurait des envies d'ailleurs ! Selon L'Equipe, le gardien a demandé de quitter le PSG dans les prochaines semaines. Ce dernier souhaiterait aller dans un club avec un plus grand temps de jeu afin que sa carrière décolle. "Le Polonais a fait savoir récemment au club de la capitale qu’il souhaitait répondre favorablement aux offres dont il dispose“, est-il écrit. Reste maintenant à savoir si le PSG va répondre favorablement à ses demandes.