Mercato - Marcus Thuram fait le point sur son avenir

Marcus Thuram est l'une des révélations de la Bundesliga la saison passée. Cette année, l'attaquant de 23 ans a pu montrer tout l'étendu de son son talent en Ligue des champions et ses excellentes prestations aux yeux de l'Europe ne sont pas passées inaperçus. Didier Deschamps a convoqué l'ancien guingampais lors de la dernière trêve internationale et ce dernier a participé aux trois rencontres des Bleus. Si aujourd'hui le numéro dix des Poulains est donc logiquement suivi de près par plusieurs grandes écuries européennes, il ne songe pas pour le moment à un départ.

"je me concentre à 100% sur le Borussia et je suis très heureux d'être ici. Je n'ai parlé à aucun autre club non plus. Le Borussia m'a permis de franchir de nombreuses étapes dans ma carrière, je joue la Ligue des champions et suis entré en équipe nationale. Et à Gladbach, j'ai grandi non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, et je me suis développé davantage. Le Borussia était le meilleur choix pour ma carrière" a déclaré Marcus Thuram dans les colonnes de Kicker.