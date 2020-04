Mercato - Mario Balotelli se dirige vers la Turquie

Arrivé à Brescia en 2019, Mario Balotelli (29 ans) pourrait déjà s'envoler pour un nouveau challenge dès cet été. En effet, le club lombard réalise une très mauvaise saison et figure actuellement en dernière position du championnat de Serie A. De son côté, Super Mario ne se verrait pas évoluer en seconde division la saison prochaine, et d'après le Corriere dello Sport, il se rapprocherait d'un accord avec le club turc de Galatasaray. Nos confrères transalpins précisent qu'un contrat juteux jusqu'en 2022 attend l'ancien buteur de l'OM, qui n'a fait trembler les filets qu'à 5 reprises cette saison. L'agent de l'attaquant italien, en la personne de Mino Raiola, serait même en pleine discussion avec les dirigeants stambouliotes. Quant à la valeur de Balotelli, elle est estimée par le CIES entre 4 et 7 millions d'euros.