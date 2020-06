Mercato - Mario Lemina ouvre grand la porte à un retour à l'OM

Prêté à Galatasaray cette saison par Southampton, Mario Lemina (26 ans) serait partant pour un retour en France. L'ancien Lorientais, passé par l'OM entre 2013 et 2016, a clairement fait savoir qu'un come-back dans la cité phocéenne pouvait l'intéresser.

"Est-ce que le nouveau projet pourrait me tenter? Bien sûr! Même sans le projet qui arrive, l’OM reste mon club de cœur. Pourquoi pas y retourner. Après c’est encore plus tentant s’il y a un aussi beau projet. J’ai de très beaux souvenirs, j’ai rencontré de très belles personnes, de grands coachs comme Bielsa. Ça m’a fait grandir en tant que footballeur et en tant qu’homme", a-t-il déclaré sur Europe 1. "Revenir en France ne serait pas une rétrogradation. Il y a des clubs qui ont de supers projets. Ça me ferait vraiment plaisir".