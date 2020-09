Mercato - Marseille tente Guendouzi !

En manque de temps de jeu à Arsenal où il n'a pas la confiance de Mikel Arteta, Mattéo Guendouzi (21 ans) a été approché par l'Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, le club phocéen aurait sondé les Gunners pour un prêt du milieu de terrain français.

Guendouzi a déjà refusé des offres de Villarreal, du Hertha Berlin, de Valence et du Betis Séville. Lors de la conférence de presse de présentation de Luis Henrique, le directeur sportif de l'OM Pablo Longoria a rappelé "on est toujours ouvert pour jouer et profiter du mercato."