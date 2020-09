Mercato - Marseille veut se séparer de 3 indésirables

Dans son édition du jour L'Équipe, écrit que l'Olympique de Marseille souhaite se débarrasser de trois attaquants : Kostas Mitroglou, Valère Germain et Nemanja Radonjic.

Le directeur sportif espagnol Pablo Longoria effectue tous les efforts possible pour que ces trois joueurs quittent l'OM. Si les valeurs de Mitroglou et Germain sont au plus bas, leurs salaires pourraient aussi poser problème dans l'hypothèse d'un transfert. Pour rappel les deux attaquants touchent environ 300 000 euros par mois. Marseille souhaiterait donc faire des économies en se détachant des deux joueurs.

Concernant Radonjic, il est le joueur qui possède la plus belle côté sur le marché des transferts. Celle-ci est évaluée à 6,5 millions d'euros par Transfermarkt, bien loin des 12 millions dépensés par l'OM il y a deux ans...

Un attaquant toujours souhaité

Cette semaine, l'OM a par ailleurs officialisé l'arrivée de l'attaquant polyvalent Luis Henrique (18 ans) acheté pour 12 millions d'euros au club de Botafogo. Pour palier les éventuels départs de Mitroglou, Germain et Radonjic, Marseille désire acheter un véritable numéro 9 pour concurrence Dario Benedetto.

Les noms des buteur de Fluminense, Marcos Paulo (19 ans), et de Kaio Jorge (18 ans) de Santos circulent sur le vieux port.