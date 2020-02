Mercato - Martin Braithwaite devrait renforcer le Barça !

Pendant que Toulouse glisse vers la Ligue 2, l'un de ses anciens attaquants fonce vers le FC Barcelone. D'après les informations d'El Mundo Deportivo, Martin Braithwaite, passé par le TFC entre 2013 et 2017, fait désormais figure de favori pour être recruté en tant que joker médical par le club culé, qui a obtenu le feu vert de la Ligue espagnole après avoir fait constater une indisponibilité de six mois pour Ousmane Dembélé.

Le polyvalent attaquant danois, âgé de 28 ans, porte depuis un peu plus d'un an les couleurs de Leganés, où il se montre performant cette saison (8 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues). Les profils d'Angel (Getafe) et de Lucas Pérez (Alavés) seraient encore à l'étude, mais c'est bien au transfert de Braithwaite, dont les agents sont également ceux de Frenkie de Jong, que la priorité des dirigeants catalans serait donnée.