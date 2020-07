Mercato - Martin Terrier est quasiment Rennais

A 23 ans, Martin Terrier devrait quitter Lyon pour rejoindre le Stade Rennais ce week-end, suite à l'accord verbal entre les deux clubs. Montant probable de l'opération : 10 millions d'euros !

Depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais en 2018, Martin Terrier ne s'est jamais installé comme un titulaire indéboulonnable en attaque. A 23 ans, l'ailier français devrait trouver un nouveau point de chute à Rennes, qui jouera au moins les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Le 25 juin, L'Equipe avait annoncé un intérêt du club breton pour l'international espoir tricolore (13 sélections, 7 buts). Ce soir, le journal fait part d'un accord verbal entre les deux clubs. En effet, l'officialisation devrait avoir lieu dans le week-end. Terrier à Rennes, ce serait donc quasiment fait.

Auteur d'un but et deux passes décisives cette saison à l'OL, l'ancien strasbourgeois n'a pas connu le même succès que sa première expérience chez les Gones (9 buts). Le numéro 7 rhodanien ne faisait plus partie des plans de Rudi Garcia, malgré ses récentes déclarations. Son avenir semble bel et bien se dessiner en Bretagne. Le montant du transfert devrait lui se situer à hauteur de 10 millions d'euros.