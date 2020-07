Mercato - Martin Terrier justifie le choix Rennes

Transféré de Lyon à Rennes, en début de semaine, Martin Terrier se réjouit d'avoir rejoint un club ambitieux et où il fait bon vivre.

C'est officiel depuis lundi, Martin Terrier est un nouveau joueur du Stade Rennais. L'attaquant de 23 ans a quitté Lyon pour s'engager jusqu'en 2025 avec l'écurie bretonne, 3e du dernier championnat de France et qualifiée pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, contre une indemnité de transfert de 15 millions d'euros (bonus compris). Un choix sur lequel il s'exprime dans une interview diffusée sur les médias du club.

Tout en révélant avoir "déjà eu une approche" avec Rennes la saison dernière, il explique que "cette saison, ça s'est fait naturellement". "En plus, Flo Maurice (ancien directeur de la cellule de recrutement de l'OL, ndlr) a rejoint le club et j'étais très proche de lui. J'ai eu aussi pas mal de retours positifs de joueurs que je connais, ici, donc c'est un club qui me correspond énormément au niveau des valeurs et je pense que je vais me plaire ici."

Séduit par le cadre, l'ancien strasbourgeois a aussi rejoint "un club ambitieux, qui veut jouer l'Europe chaque saison" et tourné vers le beau jeu. "C'est un club qui prône le football plaisir (...) et moi j'aime les équipes qui jouent au ballon". Apparu à seulement 23 reprises en L1 la saison dernière, sous les ordres de Sylvinho et Rudi Garcia (pour 13 titularisations), Terrier aime surtout jouer, tout simplement. Il devrait avoir davantage l'occasion de le faire aux abords du Roazhon Park.