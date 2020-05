Mercato - Massimiliano Allegri rêve du PSG

Après une année sabbatique, Massimiliano Allegri ressent le manque du terrain et espère bien retrouver un club dans les prochaines semaines. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport a fait un gros point sur l'avenir du technicien italien : "Fin de l'année sabbatique forcée, il ne veut plus continuer à regarder" et visiblement l'ex-entraîneur de la Juve a de grandes ambitions.

En effet, le média italien explique, notamment, que Manchester United et Newcastle semblent intéressés par son profil, mais les deux clubs n'ont pas les faveurs du technicien. Ce dernier viserait, de son côté, le Paris Saint-Germain s'il devait partir à l'étranger ! Il serait fasciné "par la valeur des attaquants parisiens", mais aussi par la culture "plus libre" du football français. Être en France lui permettrait, aussi, de faire plus facilement des aller/retour en Italie. Toujours selon la Gazzetta, Allegri serait disposé à patienter pour retrouver un club et n'exclurait pas la possibilité de rejoindre un club en pleine saison.