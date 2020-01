Mercato - Mauricio Pochettino donne des indications pour son avenir

Invité sur le plateau de LaLigaTV, en Espagne, Mauricio Pochettino a évoqué sa progression linéaire depuis sa première expérience d'entraîneur. S'il a été licencié par Tottenham il y a quelques semaines, l'Argentin a tout de même porté les Spurs jusqu'en finale de la LDC la saison passée. D'après lui, du chemin a été fait depuis son début de carrière à l'Espanyol Barcelone. Aujourd'hui, le technicien s'imagine d'ailleurs uniquement en Premier League ou en Liga, les deux meilleurs championnats au monde.

"Pour moi, j'ai été très chanceux de commencer ma carrière d'entraîneur à l'Espayol Barcelone. Aller en Premier League m'a permis d'apprendre un langage différent, une culture et je suis une meilleure personne aujourd'hui. J'ai plus de connaissance et j'ai eu une grande expérience. La Premier League est la Premier League. Le football est né en Angleterre mais je pense que la Liga a un football incroyable et des coachs incroyables. Pour moi, l'Angleterre et l'Espagne sont les deux meilleurs championnats au Monde". Sa priorité est claire, il veut donc rebondir dans l'un de ces deux championnats.