Mercato - Mauricio Pochettino voit Kylian Mbappé rester au PSG

Kylian Mbappé arrive à la fin de son contrat en juin 2022 et si le joueur discute avec ses dirigeants au sujet d'une éventuelle prolongation, cela ne semble pas beaucoup avancer. L'international français est désiré par de nombreux clubs européens et son avenir semble de plus en plus incertain. Interrogé par Marca sur la situation contractuelle de l'attaquant de 22 ans, Mauricio Pochettino a fait part de son désir de garder l'ancien monégasque avec lui dans la capitale.

"Il y a beaucoup de rumeurs, mais je le vois au PSG pour de nombreuses années, et c'est l'envie du club. Nous comptons sur lui tant que nous sommes ici. Il est vrai qu'il doit prendre une décision, mais nous le voyons heureux et très engagé dans ce projet" a déclaré le technicien argentin.