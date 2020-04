Mercato - Mbaye Niang est sensible à l'intérêt de l'OM !

Sous contrat avec le Stade Rennais, Mbaye Niang s'est dit flatté par l'intérêt de l'Olympique de Marseille à son égard. De quoi raviver l'hypothèse d'un transfert cet été.

Fin février, nos confrères de L'Equipe avançaient que l'Olympique de Marseille aurait des vues sur Mbaye Niang (25 ans). Pour son deuxième exercice avec le club breton, l'attaquant sénégalais a inscrit 15 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues, un bilan intéressant auquel s'ajoute un profil particulièrement apprécié du côté du Vieux Port. Or, le buteur rennais a eu écho de cet intérêt et il mord à l'hameçon !

A l'occasion d'un live Instagram organisé jeudi sur le compte de L'Equipe, Niang a réagi et s'est montré extrêmement flatté par cette rumeur. "Pour moi, c’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi... Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France" a-t-il commencé.

Lié à Rennes jusqu'en juin 2023, il est pour l'heure complètement focalisé sur la suite des échéances avec les Rouge-Et-Noir, surtout si la saison venait à reprendre, dans quel cas Niang et ses coéquipiers auront une fin de saison des plus excitantes à vivre puisqu'ils sont en course pour une qualification en Ligue des Champions. En revanche, une fois la saison terminée, si l'OM venait à se manifester concrètement, le Sénégalais aura un choix important à faire. "Aujourd’hui, je suis concentré sur le Stade Rennais parce qu’il nous reste encore de belles choses à vivre cette saison. Après si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible. Il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu’on décidera" a-t-il déclaré. Le message est passé.