Mercato - Même bradé, Rakitic reste trop cher pour Séville

Annoncé depuis plusieurs mois sur le départ au FC Barcelone, Ivan Rakitic semblait se rapprocher d'un retour au FC Séville, six ans après son départ. Alors que Mundo Deportivo assurait que l'international croate (106 sélections, 15 buts) souhaitait rejoindre son ancien club et que le Barça était même prêt à le lâcher contre 10 millions d'euros, la Cadena COPE a révélé que les conditions d'un éventuel transfert posent problème aux Andalous.

Nos confrères espagnols précisent que, malgré un prix revu à la baisse, Séville ne serait pas prêt à aligner la somme demandée par le Barça pour le joueur (sous contrat jusqu'en 2021). De même, son salaire conséquent (environ 8,5 millions d'euros par an) serait trop élevé.

