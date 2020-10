Mercato - Memphis Depay pense déjà au mercato d'hiver

Memphis Depay a longtemps été très proche de s'engager au FC Barcelone. Alors que le club catalan avait fait une offre acceptée par les dirigeants lyonnais, la Ligue espagnole a bloqué le transfert car le salaire de l'international néerlandais aurait fait dépasser le plafond de la masse salariale autorisé. Mais l'attaquant lyonnais compte bien sur le mercato d'hiver pour recevoir des offres et peut être quitter l'Olympique Lyonnais.

"Nous serons bientôt en janvier. Nous devrons attendre et voir comment les choses se passent. Non pas que je parte à coup sûr, mais il y a de fortes chances qu'il y ait bientôt des clubs intéressés" a annoncé le numéro 11 de l'OL. "J'ai 26 ans et je suis presque libre alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ?" s'est interrogé Memphis Depay. Des déclarations qui devraient renforcer l'intérêt de Ronald Koeman pour son ancien protéger de la sélection des Pays-Bas.