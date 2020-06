Mercato - Jérémy Ménez de retour en Italie ?

Alors qu'il s'était engagé pour une saison avec le Paris FC l'été dernier, Jérémy Ménez ne va pas prolonger son bail avec le club francilien, avec qui il a signé 4 buts et 4 passes décisives en Ligue 2 (1 but en Coupe de France) en 17 rencontres. Le PFC a officialisé la nouvelle par l'intermédiaire d'un communiqué, ce samedi. Selon Le Parisien, la Reggina (en passe de revenir en Serie B) serait une piste crédible pour l'ex-joueur du Milan AC et la Roma.