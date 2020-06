Mercato - Ménez justifie son choix de rejoindre la Reggina

A 33 ans, Jérémy Ménez s'est offert un nouveau challenge en Italie, du côté de la Reggina, où il est arrivé vendredi dernier. Après une courte expérience en L2 avec le Paris FC, l'attaquant évoluera en seconde division italienne la saison prochaine. A l'occasion d'un entretien avec Sky Italia, l'ancien joueur du PSG a souligné les raisons de ce choix.

"Pendant deux ou trois ans, j'avais perdu un peu de passion pour le football, et j'avais besoin d'un projet humain et sportif" a-t-il expliqué, avant de faire part de ses ambitions élevées : "je suis venu ici pour gagner le championnat de Serie B et aller en Serie A. Il y avait d'autres équipes qui me voulaient mais je voulais venir à Reggina". Ménez partage également sa joie de retrouver un pays qu'il connait bien après son passage à l'AS Rome (2008-2011) et au Milan AC (2014-2016). "Je suis enfin de retour en Italie. La vérité, c'est que je suis très heureux d'être de retour ici. L'Italie c'est mon second pays. Ils m'ont bien accueilli, malgré le Covid-19. Nous aurons tout le temps de faire connaissance, mais je ressens déjà la chaleur de la ville et la passion qui y règne pour le club" a-t-il indiqué. Pour rappel, l'avant-centre s'est engagé avec la Reggina pour les trois prochaines saisons.