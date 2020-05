Mercato - Mertens et l'Inter Milan auraient trouvé un accord

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens dont le PSG, Dries Mertens aurait trouvé un accord avec l'Inter Milan.

Sept ans après son arrivée en Campanie du côté de Naples, Dries Mertens se rapproche d'un départ. En fin de contrat le 30 juin prochain, l'attaquant belge de 33 ans n'aurait que faire du désir de son entraîneur, Gennaro Gattuso, de le retenir. Sa décision serait prise et il souhaiterait obtenir un dernier gros contrat de deux ans avant de mettre un terme à sa carrière. Pour un joueur de son calibre, les prétendants ne manquent pas et des intérêts de Chelsea, l'Inter Milan ou encore du Paris Saint-Germain ont été évoqués ces dernières semaines.

Ce samedi, la presse italienne semble unanime, l'Inter Milan va rafler la mise. D'après la Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera, les Lombards sont prêts à offrir le salaire demandé par le Diable Rouge. De son côté, la Repubblica affirme que l'entourage du joueur et l'Inter se seraient déjà entendus sur les bases d'un contrat de deux ans. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Mertens a vécu une dernière année difficile avec Naples. Toutefois, il partira avec le sentiment du devoir accompli, au moins sur le plan personnel, puisqu'il est devenu en février dernier le co-meilleur buteur de l'histoire du club en égalant Marek Hamsik avec 121 réalisations.

Mertens IN, Martinez OUT ?

Une arrivée du Belge à l'Inter Milan pourrait avoir des conséquences directes sur l'avenir de Lautaro Martinez, annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. Ardemment courtisé par le FC Barcelone, le buteur argentin de 22 ans n'a jamais caché son amour pour le club catalan où Messi est déjà conquis par le profil de son compatriote. Une signature de Mertens pourrait ainsi accélérer le départ du joueur de l'Albiceleste à Barcelone... ou ailleurs.