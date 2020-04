Mercato - Mertens vers un départ du Napoli ?

Voilà une nouvelle qui devrait décevoir les supporters du Napoli. En fin de contrat en juin prochain, l'inusable attaquant Dries Mertens pourrait bel et bien quitter le club cet été. Alors que la presse italienne annonçait il y à quelques mois une possible prolongation de contrat, nos confrères Transalpins de la Gazzetta dello Sport assure désormais que le divorce serait total entre le joueur Belge et la direction du club.

Le journal italien affirme en effet que les discussions sont totalement interrompues depuis le début du confinement et de la crise liée au coronavirus, et que les différentes parties ne seraient plus favorables à une reprise des négociations. Cette saison, le joueur de 32 ans a inscrit six buts en 21 rencontres de championnat et détient le record du nombre de buts sous le maillot napolitain, à égalité avec Marek Hamsik (121 réalisations).