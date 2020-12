Mercato - Messi évasif concernant son avenir

Au cours d'un entretien avec La Sexta, Lionel Messi (33 ans) a évoqué son avenir. Pour rappel, l'Argentin est libre de négocier un contrat avec n'importe quel club à partir du 1er janvier, mais veut d'abord terminer l'année avec son équipe, le FC Barcelone. "Je vais attendre la fin de la saison. L'important, c'est de penser à l'équipe, de bien terminer l'année, et d'essayer de gagner des titres. Je ne veux pas être distrait par autre chose."

Concernant les clubs intéressés par sa venue (Manchester City, PSG), La Pulga a botté en touche. "Il y a beaucoup de gens à Barcelone, les supporters, qui veulent que je reste. Je sais aussi qu'il y a des gens qui pensent différemment. Mais je vais faire de mon mieux pour le club et pour moi. Je n'ai aucun doute, je sais ce que me disent mon coeur et ma tête", a confié le numéro 10 catalan.