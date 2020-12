Mercato - Messi répond à l'appel du pied de Neymar

Lors d'une interview accordée à La Sexta, Lionel Messi (33 ans) a évoqué son lien avec Neymar (28 ans), ainsi que l'appel du pied du Brésilien concernant son envie de jouer avec la Pulga. "Il n'a pas dit 'je veux rejouer avec Messi' ? Il a dit "je voudrais rejouer avec Messi" ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours. Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la Ligue des champions, qui nous avait mis les un contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone", a confié Messi, avant de poursuivre sur la possibilité de faire venir le numéro 10 du PSG en Catalogne.

Ainsi, l'Argentin ne croit pas à un retour de Neymar au Barça. "Ça va être difficile de faire venir des joueurs parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de joueurs importants (à recruter) pour pouvoir être compétitif partout, et ces joueurs, tu dois les payer", a-t-il avoué. Si c'est impossible dans ce sens-là, alors l'autre sens peut être envisagé...