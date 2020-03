Mercato - Metz : Cohade n'envisage pas la retraite

En fin de contrat au 30 juin, Renaud Cohade (35 ans, 12 matches joués en Ligue 1, 1 but) ne raccrochera pas ses crampons au terme de la saison 2019-2020, quoiqu'il arrive. C'est, en tout cas, ce qu'il a assuré à nos confrères de L'Equipe en ce dimanche. "Je suis joueur du FC Metz donc avant tout, j'ai une saison à finir. Cette période va me permettre de réfléchir. Je me sens bien dans mes jambes, j'ai encore envie de jouer au plus haut niveau. Après, il faudra faire des choix", a indiqué le milieu de terrain des Grenats.