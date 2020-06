Mercato - Metz : la pépite Kiliann Sildillia a tranché pour son avenir

C'était attendu, c'est désormais confirmé : en fin de contrat aspirant au 30 juin, Kiliann Sildillia (18 ans) ne signera pas son premier bail professionnel en Moselle. Le défenseur polyvalent, capable d'évoluer dans le couloir droit, le couloir gauche, ou en charnière, a refusé les propositions des dirigeants grenats et va quitter le club à la Croix de Lorraine pour prendre la direction de l'Allemagne. Fribourg, Hoffenheim et Stuttgart étaient en bataille pour l'accueillir et, selon L'Equipe, le premier cité va rafler la mise dans ce dossier. En effet, le jeune joueur se serait engagé à signer son premier contrat pro, d'une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2023, dans la Forêt-Noire, qu'il rejoindra à compter du lundi 13 juillet.