Mercato - Metz : le président Serin revient sur la vente de Diallo au rival strasbourgeois

À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce mardi, Bernard Serin, le président du FC Metz, a fait le bilan du mercato estival réalisé par le club mosellan. Le patron des Grenats est évidemment revenu sur la vente contre la somme de 10 M€ d'Habib Diallo au voisin et rival du Racing Club Strasbourg Alsace. Un transfert visiblement nécessaire pour les finances du club à la Croix de Lorraine.

"Ce mercato n'a pas été classique. Le marché anglais est resté extrêmement tranquille. Normalement, la valeur d'Habib Diallo aurait dû le destiner au marché anglais. Nous n'avons eu aucune proposition d'un club anglais. Aucune ! Seulement un vague début de discussion, interrompu rapidement, sur un prêt payant pour 1 million d'euros à West Bromwich. Nous n'avons eu aucune proposition d'un club allemand. Mayence était intéressé mais devait vendre Mateta, ce qui n'a pas été fait", a d'abord expliqué Bernard Serin, dans des propos rapportés par Le Républicain Lorrain.

Finalement, l'avant-centre sénégalais a été transféré chez les Bleu-et-Blanc. Un transfert qui a entraîné la grande fureur de certains supporters mosellans qui ont taggué le siège du club. "Finalement, deux jours avant la fin du mercato, Strasbourg a décidé de faire un effort exceptionnel pour recruter Habib Diallo. Nous nous sommes mis d'accord sur 10 millions d'euros avec des bonus selon les compétitions et le futur transfert. C'est évidemment inférieur à ce que nous avions budgété", a-t-il reconnu face aux journalistes, et de préciser le pourquoi de cette vente : "Mais quand on est responsable d'un club, on est responsable de tout. Moi, le financier, je suis obligé de l'assumer. Nous avons fait ce que nous avions à faire".