Mercato - Metz : les Grenats annoncent la couleur pour Habib Diallo

Auteur d'une belle saison 2019-2020 (12 buts et 3 passes décisives en 26 matches de Ligue 1), Habib Diallo (25 ans) pourrait quitter le FC Metz lors de ce mercato. L'avant-centre sénégalais ne manque pas de prétendants, notamment outre-Manche. Selon L'Equipe, les Grenats ont accordé un bon de sortie à leur numéro 20, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022. Ainsi, pour s'attacher les services du natif de Thies, il faudra signer un chèque compris entre 15 et 20 millions d'euros. "Ce qui prime, c’est l’intérêt du club. Le plus important est donc qu’il soit bien vendu, même si c’est début octobre", a précisé l'entraîneur du club à la Croix de Lorraine, Vincent Hognon.