Mercato - MHSC : accord imminent pour l'arrivée de Jonas Omlin !

Comme révélé ce matin, le MHSC est passé à la vitesse supérieure pour recruter Jonas Omlin, désigné comme la priorité au poste de gardien. Alors que le président Laurent Nicollin confirmait avoir envoyé une seconde proposition au FC Bâle pour recruter le portier suisse de 26 ans, il a livré des informations supplémentaires auprès de RMC Sport.

"On a renvoyé une proposition ce (mercredi) matin, on n’est pas loin de trouver un accord" a fait savoir le dirigeant héraultais. "Jonas (Omlin) souhaite nous rejoindre donc on devrait rapidement trouver la solution. Ça devrait se décanter aujourd’hui. J’espère que Jonas sera le plus tôt chez nous pour passer sa visite médicale" a-t-il ajouté. Selon nos confrères, une éventuelle arrivée d'Omlin (lié à Bâle jusqu'en 2022) à Montpellier, signifierait qu'il renoncerait à participer à la Ligue Europa avec le club suisse.