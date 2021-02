Mercato - MHSC : Ambroise Oyongo vers un départ pour la Russie

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, Ambroise Oyongo pourrait quitter le Montpellier Hérault Sport Club dans les prochains jours. À en croire les informations dévoilées par RMC Sport et le quotidien L'Equipe, le défenseur latéral gauche (28 ans, 13 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive) serait dans les petits papiers de la formation russe de Krasnodar.

Le club de Rémy Cabella, actuel septième du championnat russe, souhaiterait faire venir l'international camerounais (36 sélections) pour renforcer un flanc gauche déplumé depuis la très grave blessure de l'Équatorien Cristian Ramirez, l'habituel titulaire du poste, qui s'est rompu le ligament croisé antérieur d'un genou cette semaine. L'opération porterait sur une prêt assorti d'une option d'achat.