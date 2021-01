Mercato - MHSC : Andy Delort n'exclut pas (totalement) un départ

À la veille d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, ce mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome) dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1, Andy Delort (29 ans) a eu les honneurs de la conférence de presse d'avant-match ce mardi. L'occasion pour l'attaquant du Montpellier Hérault Sport Club, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, d'évoquer son avenir proche. S'il souhaite rester pailladin et accrocher l'Europe avec le MHSC, le numéro 9 (8 buts et 6 passes décisives en 15 matches de Ligue 1 cette saison) sait que tout peut très vite changer en période de mercato.

À lire aussi : Der Zakarian ouvre la porte à un départ de Laborde

"Je ne suis pas directeur sportif et encore moins président, mais on sait qu'un mercato, c'est toujours compliqué. Mais c'est beau dans le football de toujours trembler, de ne pas être serein, de ne pas savoir ce qu'il va se passer (...) Je pense quand même que le club va essayer de garder tout le monde. Je ne pense pas qu'ion va se quitter (Ndlr, avec Gaëtan Laborde). Ce serait une lourde séparation", a indiqué l'international algérien, et d'ajouter : "Est-ce que je suis certain de rester ? On ne sait jamais, mais là, maintenant, tout de suite, je peux dire que j'ai envie de rester et que je resterai à 100% ! Mais comme a dit le coach, tu ne peux rien promettre dans le football, je sais de quoi je parle. Mais je dis la vérité, j'ai envie de jouer l'Europe avec Montpellier, et on va tout faire pour rester".