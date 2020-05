Mercato - MHSC : ça sent bon pour la prolongation de Vitorino Hilton

Doyen de Ligue 1 avec ses 42 printemps, Vitorino Hilton va très vraisemblablement obtenir ce qu'il souhaite, à savoir une ultime saison sous les couleurs du Montpellier Hérault Sport Club. Invité de l'émission "L'Equipe du Soir", ce lundi sur L'Equipe 21, Laurent Nicollin, le président pailladin, a confirmé la très probable prolongation de contrat de son défenseur central brésilien. "On va discuter avec lui calmement, je pense qu'il va faire un an de plus", a indiqué le dirigeant héraultais chez nos confrères.