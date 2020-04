Mercato - MHSC : Congré se verrait bien prolonger

Au Montpellier Hérault Sport Club depuis 2012, Daniel Congré (35 ans) sera en fin de contrat au 30 juin 2021. De passage sur les ondes de Radio France Bleu Hérault, l’ancien défenseur de Toulouse a fait part de son envie de poursuivre l'aventure avec le club pailladin la saison prochaine et même, pourquoi pas, prolonger son engagement aux abords de La Mosson.

"La saison prochaine, mon avenir est à Montpellier sans la moindre interrogation possible. Je compte bien honorer ma dernière année de contrat et j’espère même, continuer l’aventure au-delà de cette année", a lâché le numéro 3 du MHSC (24 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive). "Il n’y a pas encore de discussions sur ce sujet (une possible prolongation), normalement, cela se fait sur la dernière moitié de l’année du contrat en cours. Ce n’est pas la priorité, j’ai le temps pour ça", a-t-il conclu. Reste désormais à savoir si Laurent Nicollin lui proposera un nouveau contrat.