Mercato - MHSC : Der Zakarian évoque les pistes Ruffier et Unsain

Invité du RMC Football Show, Michel Der Zakarian, l'entraîneur du MHSC, a fait un point sur les rumeurs concernant le poste de gardien de but. Avec le départ de Geronimo Rulli, non conservé après son prêt d'un an réussi, le MHSC piste plusieurs portiers dont Stéphane Ruffier : "Pour l'instant, il appartient toujours à Saint-Etienne. Bien sûr, c'est un très grand gardien. On verra, pour l’instant il est en conflit avec son club. On avisera plus tard. On a d’autres pistes", a lâché l'entraîneur.

Der Zak' s'est montré un peu plus bavard concernant Ezequiel Unsain (25 ans), de Defensa y Justicia. "On travaille pour ramener un bon gardien à Montpellier. On en a perdu deux bons: Benjamin Lecomte et Geronimo Rulli. Ezequiel Unsain? C’est un gardien qui nous intéresse. D’autres clubs sont dessus, il y a des négociations en cours."