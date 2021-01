Mercato - MHSC : Der Zakarian ouvre la porte à un départ de Laborde

Malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, Gaëtan Laborde pourrait bel et bien quitter le Montpellier Hérault Sport Club cet hiver. Auteur d'une première partie de saison de grande qualité (6 buts et 6 passes décisives en 17 matches de Ligue 1), l'attaquant de 26 ans jouit d'une très belle cote sur le marché et les prétendants affluent dans ce dossier.

En conférence de presse ce mardi, Michel Der Zakarian, l'entraîneur pailladin, a évoqué l'avenir proche de son numéro 10. "Si des sommes arrivent, des sommes correctes, c'est fort possible qu'il puisse partir", a reconnu le technicien héraultais, et de préciser rapidement : "Mais si tu te sépares de tes meilleurs joueurs, tu en pâtis. C'est une évidence. On n'a pas le banc pour remplacer Gaëtan ou Andy".