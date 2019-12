Mercato - MHSC : deux indésirables poussés vers la sortie

Au Montpellier Hérault Sport Club, comme dans de nombreuses autres équipes, le mercato d'hiver sera un marché d'ajustement. Alors que l'arrivée d'un renfort offensif est pressentie, le club pailladin va aussi chercher à se débarrasser de ses indésirables : l'avant-centre Petar Skuletic (29 ans, 5 matches en Ligue 1 cette saison) et le latéral droit uruguayen Mathias Suarez (23 ans, 1 match en Ligue 1 cette saison).

Les deux hommes, respectivement sous contrat jusqu'en juin 2020 et juin 2023, sont en tout cas très clairement poussés vers la sortie : "Le but, c'est un prêt ou en transfert, pour qu'ils aillent jouer ailleurs car ça ne marche pas", a indiqué le président héraultais, Laurent Nicollin, à nos confrères de RMC Sport, et de conclure : "Le mercato va servir à avoir deux ou trois départs".