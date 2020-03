Mercato - MHSC : Hilton veut rempiler pour une dernière danse

En fin de contrat au 30 juin prochain, Vitorino Hilton (42 ans) ne compte pas raccrocher les crampons au terme de cette saison 2019-2020. Le défenseur central du Montpellier Hérault Sport Club (28 matches joués en Ligue 1 cette saison, 2 passes décisives) espère vivement signer une nouvelle et dernière prolongation de bail d'un an aux abords du Stade de La Mosson. Promis, le Brésilien prendra ensuite sa retraite.

"Si cette saison est la dernière ? J’espère que non. Je me sens très bien. J’ai envie de faire une dernière saison, si le club l’accepte. Oui, une dernière saison, promis", a confié le numéro 4 pailladin sur les ondes de RMC. "On parlera en fin de saison pour voir si mon souhait et le souhait du club s’accordent. Mais oui, je le répète, si je prolonge, ça sera ma dernière saison. Mon corps est capable de tenir le choc", a-t-il ensuite assuré.