Mercato - MHSC : La mise au point de l'agent de Gaëtan Laborde

Très bonne nouvelle, si elle se confirme, pour les supporters du Montpellier Hérault Sport Club : sauf "offre exceptionnelle", Gaëtan Laborde (26 ans, 6 buts et 6 passes décisives en 19 matches de Ligue 1 cette saison) terminera bien l'exercice 2020-2021 avec le maillot pailladin sur le dos. C'est, en tout cas, ce qu'a laissé entendre Christophe Hutteau, l'agent de l'attaquant montpelliérain, dans l'émission "100% Paillade" ce lundi soir.

"Gaëtan est en pleine progression. Avec ses statistiques, il est observé. Ce qui est clair avec Laurent (Nicollin), c'est que Gaëtan fasse la saison complète. On est dans cette configuration-là. S’il y avait une offre déraisonnable, elle ne serait pas refusée. Donc soyons patients et attendons", a indiqué Christophe Hutteau, et d'ajouter : "Montpellier lui a donné sa chance en le prenant aux Girondins qui n’ont pas eu de vista avec lui. Il a de la gratitude envers Montpellier".