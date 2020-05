Mercato - MHSC : Nicollin évoque le dossier Rulli

Prêté l'été dernier par la Real Sociedad avec option d'achat, Geronimo Rulli (27 ans) est très rapidement devenu indispensable à la bonne marche du Montpellier Hérault. Auteur de prestations de qualité sous la tunique pailladine (25 matches joués en Ligue 1 cette saison), le gardien de but argentin a convaincu coéquipiers, entraîneurs, fans et dirigeants du club héraultais. Logiquement, ces derniers souhaitent le conserver et espèrent aussi convaincre leurs homologues basques de revoir à la baisse le montant de l'option, fixée initialement à 10 millions d'euros.

"Sans le virus, c'était déjà compliqué de sortir 10 millions. On était rencontré en contact avec la Real Sociedad pour évoquer la possibilité de baisser ce montant, dès janvier. Après, il fallait aussi discuter avec Gero et son nouvel agent. Voir s'il voulait, et mettre en place un salaire pour la saison prochaine. Pas de chance, on devait le voir la veille du match contre Marseille. On avait bien avancé avec la Real Sociedad. Désormais, on voit de nouveau avec Gero s'il est intéressé. On verra alors avec la Real Sociedad ce qui est possible, avec nos moyens financiers. S'il veut partir, ça règle la question", a confié Laurent Nicollin, le président montpelliérain, dans 100% Paillade sur Radio France Bleu Hérault.