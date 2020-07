Mercato - MHSC : Nicollin jette un froid sur la piste Agustin Rossi

Le Montpellier Hérault Sport Club est à la recherche d'un portier capable de prendre la relève de Geronimo Rulli. L'une des dernières rumeurs évoquées est celle du gardien argentin Agustin Rossi (24 ans) qui évolue actuellement à Boca Juniors en tant que numéro 2. Alors que la piste semblait très sérieuse puisque l'agent du joueur avait confirmé une première offre de 6 millions d'euros de la part de Montpellier, le président Laurent Nicollin a nié cette information auprès de L'Equipe aujourd'hui.

"Rossi nous intéresse, comme d'autres, mais ce n'est pas la priorité" a-t-il affirmé. Même s'il n'a pas démenti un intérêt du club pour le joueur, le président assure qu'un éventuel transfert ne se fera pas avant "août, car là, on ne peut plus recruter". En effet, le mercato français va subir une pause d'un peu plus d'un mois, du 9 juillet au 15 août (la date de réouverture reste à confirmer).