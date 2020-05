Mercato - MHSC : une solution trouvée pour conserver Rulli ?

Prêté avec option d'achat (11,5 millions d'euros) par la Real Sociedad, Geronimo Rulli (28 ans) a réalisé une très grande saison en Ligue 1 (25 matches disputés, 27 buts concédés, 8 clean sheets), s'affirmant rapidement comme un des meilleurs portiers de notre élite. Séduit et convaincu par le portier espagnol, le Montpellier Hérault souhaite le conserver, mais pas à n'importe quel prix. L'option d'achat fixée par le club basque étant trop élevée pour les finances pailladines, les dirigeants héraultais chercheraient une autre solution pour parvenir à leurs fins. Selon beIN Sports, une transaction qui conviendrait aux différentes parties serait en passe d'être trouvée. En effet, les discussions entre les deux clubs porteraient désormais sur un second prêt de rang, assorti d'une obligation d’achat dont le montant devrait avoisiner les 7-8 millions d'euros. Un montant encore élevé mais déjà bien plus abordable pour le MHSC. Affaire à suivre.