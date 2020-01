Mercato - Michaël Cuisance est suivi de près en France

Arrivé au Bayern Munich l'été dernier en provenance du Borussia Mönchengladbach, Michaël Cuisance (20 ans) prend son mal en patience en Bavière. Depuis le début de saison, le jeune milieu de terrain n'est apparu qu'à deux reprises en Bundesliga. Pourtant, le joueur est tenu en haute estime par ses dirigeants et son entraîneur qui voient en lui un futur grand milieu de terrain. Toutefois, l'ancien nancéien aspire à plus de temps de jeu et certains clubs seraient prêts à profiter de sa situation.

A en croire les informations de RMC Sport, la cote du joueur est élevée en France où Toulouse, Reims et Metz ont fait part de leur intérêt. Ce ne sont pas les seuls puisque l'Olympique de Marseille serait venu aux renseignements pour le natif de Strasbourg. Au delà des frontières de l'Hexagone, Cuisance est aussi suivi puisque la Real Sociedad et Valladolid seraient intéressés en Espagne, tout comme le Feyenord Rotterdam aux Pays-Bas.