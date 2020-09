Mercato - Michaël Cuisance quitte le Bayern pour Leeds !

Dans le viseur de l'OGC Nice et surtout de l'Olympique de Marseille, qui le piste depuis de longues semaines maintenant, Michael Cuisance va bien quitter le Bayern Munich. Toutefois, le milieu français de 21 ans ne retrouvera pas la France cet été mais rejoint plutôt l'Angleterre. Comme l'a révélé L'Equipe ces derniers jours, l'ancien de Gladbach est tout proche de Leeds.

Désiré par Marcelo Bielsa pour venir renforcer le milieu de terrain, le champion d'Europe 2020 a été autorisé à quitter la Bavière ce mardi. Les négociations entre les deux clubs sont entrées dans une phase décisive selon Bild.

Update @MichaelCUISANCE: the negotiations between @FCBayern and @LUFC are entering the decisive phase. the player has permission to leave the club @BILD_Bayern