Mercato - Miguel Trauco veut rester à l'ASSE

Un an après son arrivée à l'ASSE, Miguel Trauco pourrait déjà quitter le navire stéphanois. Pas utilisé par Claude Puel depuis le début de la préparation, le latéral gauche péruvien est conscient d'être "le troisième choix" de son entraîneur à son poste. Mais s'il confirme qu'il a "la possibilité d'aller en Grèce", où l'Olympiakos lui fait les yeux doux, il affiche une certaine détermination à s'imposer dans le Forez.

"Mon souhait est de rester et de me battre, de travailler dur", confie le joueur de 27 ans dans un entretien avec Depor. "Oui, il y a la possibilité d'aller en Grèce, mais je laisse cela au club et à mon représentant pour en discuter, parce que mon esprit est tourné vers le travail. Si vous me demandez mon avis personnel, je voudrais rester, mais personne ne sait ce qui pourrait arriver."