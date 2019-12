Mercato - Milan : la photo d'Ibrahimovic qui ne laisse aucun doute

Le retour de Zlatan Ibrahimovic (38 ans) au Milan AC ne devrait plus être qu'une question d'heures ! Jeudi, la presse annonçait que le Suédois devrait être présent à l'entraînement dès le 30 décembre. Au lendemain de cette annonce, le joueur lui-même a confirmé à demi-mot son arrivée chez les Rossoneri à travers la publication d'une photo sur son compte Instagram. Sur celle-ci, l'ancien parisien apparaît avec les yeux de couleur rouge, une des couleurs mythiques du club lombard. Pour rappel, 'Ibra' devrait s'engager pour les six prochains mois et une option de prolongation devrait être inclue.

Ibrahimovic on Instagram pic.twitter.com/ynjtxoEncu — Milan Eye (@MilanEye) December 27, 2019