Mercato - Milan AC : Çalhanoglu de retour en Allemagne ?

En 2017 et après trois saisons au club, Hakan Çalhanoglu quittait le Bayer Leverkusen et venait poser ses valises en Lombardie. Malgré ses 31 rencontres de Serie A disputées pour l’AC Milan cette saison, le Turc de 26 ans ne serait pas satisfait de sa place dans l’effectif de Stefano Pioli. Il ne se sentirait pas assez important et est loin du niveau affiché lors de ses plus belles années en Allemagne. Dans ce contexte, la Gazzetta Dello Sport indique que Çalhanoglu voudrait connaître de nouveaux horizons la saison prochaine.

Ses principaux prétendants seraient le RB Leipzig et le Hertha Berlin, pour le plus grand bonheur du Turc qui pourrait donc retrouver la Bundesliga, qui lui avait permis de se montrer à l’Europe. Problème, son contrat avec les Rossoneri arrive à son terme dans un an, et le club aux 7 couronnes européennes ne voudrait pas le lâcher pour moins des 24 M d’euros investis pour l’acheter il y a maintenant 3 ans. Le bras de fer semble donc engagé entre Hakan Çalhanoglu et sa direction.