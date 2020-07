Mercato - Milan AC : Zlatan Ibrahimovic aurait fait son choix !

Malgré ses 38 printemps, Zlatan Ibrahimovic en a encore sous le pied, comme le prouvent ses 9 buts et 5 passes décisives en 17 rencontres de Serie A cette saison. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant suédois, convaincu par Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, aurait finalement choisi de rester une saison supplémentaire sous les couleurs du Milan AC. Le quotidien italien précise que la prolongation de contrat sera discutée dans les prochains jours mais devrait permettre au Scandinave de toucher 4M€ nets par an, plus des bonus liés à son rendement ainsi qu'à des qualifications en Coupe d’Europe.