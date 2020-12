Mercato - Mino Raiola fait une annonce tonitruante pour l'avenir de Paul Pogba

Mino Raiola aime faire parler de lui et le sulfureux agent italien va être l'objet de tous les débats sportifs dans les prochaines heures. Au cours d'un entretien à paraître demain sur Tuttosport, dont un teaser a d'ores-et-déjà été publié, le représentant de Paul Pogba a tout simplement annoncé la fin de l'aventure du milieu de terrain français à Manchester !

"L’histoire est terminée entre Paul Pogba et Manchester United" a-t-il déclaré. Si on en saura plus dans les prochaines heures, cette première déclaration risque de faire grand bruit dans toute l'Europe.