Mercato - Mino Raiola prépare "dans l'ombre" le départ de Paul Pogba cet été

Depuis son retour à Manchester United en 2016, Paul Pogba est assez irrégulier dans ses performances et se retrouve lors de chaque mercato dans différentes rumeurs le liant à un transfert. Mais cette fois-ci, l'international français devrait bien définitivement quitter les Red Devils cet été selon les récentes déclarations de son agent. "Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit. Il a un contrat qui se termine dans un an et demi, durant l’été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c’est une vente au prochain mercato" avait-il annoncé en décembre dernier.

Interrogé ce jeudi par Tutto Mercato Web sur l'avenir du milieu de terrain de 27 ans, Mino Raiola a tenu cette fois-ci à calmer le jeu. "Il faut le laisser en paix. Quand je parle et donne mon opinion, ça rend des gens nerveux, qui ne dorment pas la nuit, le cours de la bourse change... J'ai compris alors je n'en parle plus. Je ferai ce que j'ai à faire, pas devant vous, mais dans l'ombre, comme je l'ai toujours fait" a déclaré le sulfureux agent de 53 ans.