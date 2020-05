Mercato - Miralem Pjanic a recalé le PSG !

Contacté par le PSG, Miralem Pjanic aurait signifié à Leonardo son intention de rejoindre le FC Barcelone.

"J'irai seulement au Barça !" Voilà ce qu'aurait dit, en substance, Miralem Pjanic à Leonardo. Comme avancé en début de semaine, le directeur sportif parisien s'est bien rapproché du milieu de terrain de la Juventus (30 ans) pour lui faire part de son intérêt. Mais la réponse de l'ancien messin aurait donc été on ne peut plus claire : également sondé par le FC Barcelone, il privilégie un départ en Catalogne à un retour en Ligue 1.

Une petite revanche du Barça sur le PSG, après ses échecs répétés ces dernières années (Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, Neymar...), dont la presse catalane se délecte. El Mundo Deportivo, sur sa une, affiche une photo de Pjanic faisant un pied-de-nez au club champion de France. Dans les pages du journal catalan, on nous explique que le Bosnien, déjà d'accord avec le club culé sur les bases d'un contrat sensiblement identique à celui qui le lie à la Juve, a donné la priorité au sportif face à l'aspect financier, présenté comme le principal argument du PSG et des clubs de Premier League qui s'étaient également renseignés sur son cas (Chelsea, Manchester United).

"Il veut réussir au Barça parce qu'il pense que c'est le type de football qui correspond le mieux à ses caractéristiques", écrivent nos confrères. "Il veut travailler pour Leo Messi, être celui qui met l'Argentin en condition pour faire les différences." Reste désormais à sceller un accord entre les deux clubs. Ces derniers jours, médias espagnols et italiens ont avancé l'hypothèse d'un échange avec Nelson Semedo (26 ans), contre qui les Bianconeri cèderaient, en plus de Pjanic, Mattia De Sciglio (27 ans) et 25 millions d'euros.