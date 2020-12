Mercato - Mitroglou aurait trouvé un accord avec l'Olympiakos

André Villas-Boas l'a annoncé en début de saison, Kostantinos Mitroglou ne rentre pas dans ses plans. L'international grec n'a plus porté le maillot de l'OM depuis plus d'un an et a été prêté deux fois par le club phocéen. Après un séjour du côté de Galatasaray puis du PSV Eindhoven, l'attaquant de 32 ans serait sur le point de retourner dans un de ses anciens clubs.

En effet, selon les informations de Sport24, "Kostas" aurait trouvé un accord avec l'Olympiakos. Selon le média grec, le joueur serait prêt à réduire son salaire pour retourner dans son pays. Il ne resterait plus qu'à trouver un accord entre les deux clubs. Affaire à suivre.